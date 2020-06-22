Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что одной из главных задач правительства страны является сохранение тех результатов контроля над распространением коронавируса, которые имеются на сегодняшний день. Об этом премьер заявил на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 22 июня.

Он отметил, что хотя в Грузии темпы роста инфицированных достаточно низкие, ситуация в мире продолжает оставаться тревожной, а общее число заразившихся превысило уже 9 миллионов человек. Неблагоприятной является ситуация в соседних с Грузией странах, что, по оценке Гахария, возлагает на правительство и соответствующие структуры удвоенную ответственность.

«Реально темпы распространения вируса не снижаются, в нашем регионе, в соседних странах, они, наоборот, нарастают, и нам необходимо проявлять удвоенную ответственность. Прежде всего, для того, чтобы сохранить те результаты контроля над распространением вируса, которые мы имеем. Это зона прямой ответственности не только правительства, но и граждан, работодателей, компаний. Эту ответственность должны взять на себя все», — пояснил Гахария.

Напомним, что в Грузии за последние сутки выявлено 2 новых случая коронавируса, в воскресенье было зафиксировано 8 новых случаев, в субботу — 3. Общее число инфицированных составило 908 человек. С 1 июля Грузия планирует начать прием иностранных туристов.