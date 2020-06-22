Сеул, , 11:49 — REGNUM Специальная страница «Корейский полуостров от А до Я» запущена на сайте официальной международной радиостанции Южной Кореи KBS World Radio. Открытие страницы приурочено к 70-й годовщине начала Корейской войны.

Страница содержит обширные сведения о межкорейских отношениях, ситуации на Корейском полуострове, Корейской войне 1950−1953 гг., а также информацию о Северной Корее. Читатель может выбрать любой из 11 языков, включая русский.

В телерадиокомпании KBS заверили, что приведённые данные — надёжны и точны, они основаны на материалах государственных организаций. Страница предназначена для ознакомления иностранцев с проблематикой Корейского полуострова.

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