Кемерово, , 11:38 — REGNUM В Кузбассе сегодня, 22 июня, проходят мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне. В правительстве региона отметили, что жители региона вспоминают начало войны возложениями цветов к мемориалам. Также проходят патриотические акции.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в 8:00 поместному времени (4 часа утра по московскому времени) возложил цветы к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Память погибших почтили минутой молчания.

«В День памяти и скорби мы вспоминаем погибших ‑ и солдат, и мирных жителей, всех жертв войны, — отметил Цивилёв. — Кузбассовцы сражались на всех фронтах, проявляли настоящие чудеса мужества и самопожертвования».

Он напомнил, что в ноябре 1941 года под Москвой знаменитая 32-я Сибирская стрелковая дивизия пять суток держала оборону против трёх элитных танковых дивизий противника, а 376-я Кузбасская дивизия участвовала в освобождении Ленинграда из блокады.

Отметим, что накануне в регионе прошла акция «Свеча памяти» — её участники зажгли лампады у Мемориала Славы.

В Кузбассе решено проводить мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби в течение трёх дней — с 21 по 23 июня.