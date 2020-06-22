Южно-Сахалинск, , 11:42 — REGNUM В Сахалинской области за сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений за всю историю наблюдений составило 566, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Вылечились в регионе за всё время наблюдений 103 пациента, один человек умер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 21 пациент с коронавирусом попал в реанимацию.