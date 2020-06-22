Ижевск, , 11:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 июня выявили 18 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 1272 случая заражения коронавирусом, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Большинство новых носителей коронавируса проживают в Ижевске — девять человек, пятеро — в Можге, по двое — в Малопургинском и Алнашском районах.

До настоящего момента полностью выздоровели 820 жителей Удмуртии, 16 человек выписаны за минувшие сутки. Таким образом, выздоровели уже более 64,5% от общего числа носителей коронавируса. 25 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 22 июня подтверждено 592 280 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7600 новых носителей SARS-CoV-2.