Евпатория, Крым, , 11:29 — REGNUM За истекшие сутки в Евпаторийской городской больнице умерла пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Скончалась пациентка, которая находилась в реанимации Евпаторийской городской больницы. Изначально она поступила с тяжелой травмой головного мозга и рядом сопутствующих хронических заболеваний», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в РК подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.

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