Евпатория, Крым, 22 июня 2020, 11:29 — REGNUM За истекшие сутки в Евпаторийской городской больнице умерла пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в РК подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию. Умер 21 пациент.
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