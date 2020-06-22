Ташкент, , 11:27 — REGNUM На территории карантинного городка в Юкоричирчикском районе Ташкентской области Узбекистана 42-летний мужчина покончил с собой, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве отметили, что пациент сдал анализы на коронавирус, после чего его изолировали в карантинном комплексе. Однако уроженец Ферганской области не дождался результатов и покончил с собой.

По данным узбекистанских СМИ, мужчина прилетел в Ташкент из Москвы 15 июня. По предварительным данным МВД, пациент совершил самоубийство из-за проблем психологического характера.

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