Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлены новые носители коронавируса и зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные по Чувашии с сайта оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По информации на 22 июня, в Чувашии подтверждено 4612 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 71. В настоящее время продолжают лечение 2030 человек.

Выздоровели 2558 пациентов с COVID-19, в том числе 20 человек — за последние сутки. Кроме того, зарегистрирован ещё один летальный исход, всего в Чувашии скончались 24 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья на 22 июня выявили 1021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 65 193 случаев. По числу носителей коронавируса Чувашия находится на пятом месте в ПФО после Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областей и Башкирии.