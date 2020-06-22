Москва, 22 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ханты-Мансийск отправилась бригада из семи высококвалифицированных врачей, сообщили 22 июня в департаменте здравоохранения Москвы.
Возглавил бригаду замруководителя департамента здравоохранения столицы, врач-нейрохирург Алексей Токарев.
«Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в семи регионах России», — сказал Токарев.
Отмечается, что все медики работают в крупнейших клиниках столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на последние сутки ХМАО по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом занимает третье место среди регионов страны.