Москва, , 11:15 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ нужны для защиты исторической правды, заявил заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в ходе пресс-конференции, проходившей в Москве.

Он сообщил, что в поправках к Конституции РФ нашла отражение норма о защите исторической правды, что важно для России, как государства, обладающего богатейшей многовековой историей со своими достижениями и победами.

«На всех политических и общественных силах страны лежит огромная ответственность: сохранить и передать подрастающему поколению правду о событиях того периода, противостоять попыткам переписать и исказить историю», — подчеркнул Газзаев.

Заслуженный тренер отметил, что нельзя допустить пересмотра причин и итогов войны и нивелирования подвига многонационального народа Советского Союза.