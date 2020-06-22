Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки увеличилось число носителей коронавирусной инфекции, которым потребовалась госпитализация, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 22 июня.

В настоящее время в стационарах лечение получают 702 пациента. Из них в тяжёлом состоянии находятся 38 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. Госпитали заполнены на 31%.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. 895 жителей Ростовской области.

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