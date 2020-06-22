Тбилиси, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии лабораторно подтверждено два новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных на данный момент составляет 908 человек.

Из них 761 пациент выздоровел, в том числе 6 человек были выписаны из больниц за последние сутки. Умерли от COVID-19 14 человек.

В режиме карантина находятся 2710 граждан, в стационарах под наблюдением остаются 269 человек.

Подобную динамику роста инфицированных грузинские эпидемиологи тревожной не считают и рекомендаций по введению ограничений не выдают. В силе остаются требования ношения масок и соблюдения дистанции на закрытых пространствах. Грузия продолжает поэтапно открывать все сферы экономики и готовится к приему иностранных туристов.