Ташкент, , 11:08 — REGNUM Парадный расчет Вооруженных сил Узбекистана принял участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, сообщает 22 июня агентство «Дуне».

В торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планирует принять участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и других стран подтвердили свое участие в Параде Победы. 24 июня парад также посетят главы Белоруссии, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.

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