Хабаровск, , 11:16 — REGNUM За сутки, по состоянию на 22 июня, в Хабаровском крае коронавирусом заразились 77 человек. Общее количество заражений с начала наблюдений составило 3524 случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: эпидемия отступает — трансляция

Общее количество излечившихся пациентов составило 1829 человек. 23 пациента скончались.

Из 77 новых зараженных у 50% развилась пневмония, 20% переносят заражение без симптомов, остальные имеют признаки простудных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае десятки медиков представлены к государственным наградам за борьбу с коронавирусом.