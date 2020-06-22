Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензенской области 22 июня подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 4380 жителей региона. Выздоровел после заражения 3731 человек, за сутки — 42 пациента. Скончались с начала пандемии 34 человека.

В лабораториях Пензенской области обследовали 126 099 человек, проведено 133 819 исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области станут активнее использовать обсерватор для изоляции членов семей граждан с диагнозом COVID-19.

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