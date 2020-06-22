Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области растёт один из трёх показателей, оказывающих влияние на процесс смягчения ограничительных мер, — коэффициент распространения коронавирусной инфекции, передаёт ИА REGNUM 22 июня.

Если ранее этот показатель находился на уровне 0,8, то за последние трое суток он вырос до 0,93. Так, например, коэффициент распространения инфекции 20 июня был на отметке 0,89, 21 июня — уже на отметке 0,91, 22 июня — 0,93.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил ещё 141 человек, выздоровели 89 жителей региона. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

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