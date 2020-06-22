Пятигорск, Ставропольский край, , 11:31 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на 10:30 22 июня достигло 27 тыс. 376. За минувшие сутки в округе инфекция выявлена у 414 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Больше всего фактов заражения коронавирусом в СКФО зафиксировано в Дагестане — 7267, из них 79 отмечено за последние сутки. Следом расположились Кабардино Балкария — 4511 (+75 за сутки), Ставропольский край — 4451 (+102), Северная Осетия — 3798 (+30), Карачаево-Черкесия — 2902 (+87), Ингушетия — 2828 (+22) и Чечни — 1619 +19).

За последние 24 часа в СКФО вылечились 170 пациентов с COVID-19, больше всего в Кабардино-Балкарии — 89. Всего с начала пандемии в округе выздоровели 17 тыс. 508 человек с подтвержденным диагнозом, или почти 64% от общего числа людей, заразившихся коронавирусом.

К настоящему времени на Северном Кавказе скончались 642 пациента с COVID-19. За минувшие сутки в округе зарегистрировано семь летальных исходов: три в Дагестане, по два в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

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