Симферополь, , 11:00 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтверждённых случаев три выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, два человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию.

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