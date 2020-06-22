Симферополь, 22 июня 2020, 11:00 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у пяти граждан. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 613 положительных тестов на новую инфекцию.
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