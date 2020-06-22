Уфа, , 10:59 — REGNUM Все мусорные площадки планируют благоустроить до 1 сентября в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Отмечается, что первый заместитель премьер-министра правительства региона Андрей Назаров поручил в течение 14 дней завершить инвентаризацию всех мусорных площадок республики. Это необходимо для того, чтобы муниципальные образования вместе с регоператорами смогли провести до 1 сентября работы по благоустройству около этих площадок: нужно будет подготовить твердое покрытие под контейнерами, а также огородили их с трех сторон.

Читайте ранее в этом сюжете: За неделю в Забайкалье произошло 190 пожаров на свалках