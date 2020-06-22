Красноярск, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 июня в региональном оперштабе.

Всего в регионе коронавирус выявлен у 7726 человек. 2830 человек уже выздоровели, в том числе 150 — за последние сутки.

В Красноярском крае за весь период скончались 86 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях Красноярского края.

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