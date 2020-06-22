Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Петербург во второй раз за время пандемии стал «антилидером» в РФ по суточному объему выявленной смертности от COVID-19. Об этом сообщает 22 июня оперативный штаб.

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге зафиксировали 29 смертей от COVID-19, в то время как в обычно лидирующей Москве — только 20.

Ранее Северная столица однажды уже опережала Москву по суточным показателям летальных исходов. Это произошло по итогам 15 июня.

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Всего в Петербурге за время пандемии от болезни скончались, по официальным данным, 869 человек, что выше показателей Московской области, которая при этом значительно опережает Петербург по числу выявленных случаев заражения.

По стране за то же время зафиксировали 8206 летальных исходов, 95 из них за последние сутки.

Добавим, за сутки в Петербурге выявили 217 новых носителей коронавируса, общее число случаев заражения достигло 22 тыс. 412 в регионе и 592 тыс. 280 — в России.

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