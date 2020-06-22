Тула, , 10:56 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 22 июня.

Новые пациенты выявлены в Туле и в 13 районах Тульской области. Также за минувшие сутки с выздоровлением от COVID-19 выписаны 17 человек.

На 22 июня в Тульской области подтверждено 6056 случаев заражения коронавирусом, 4558 человек выздоровели, 83 скончались.

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