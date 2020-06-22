Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Петербурге за сутки зарегистрировано 29 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

Среди умерших — 15 мужчин и 14 женщин в возрасте от 44 до 96 лет. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

26 новых летальных случаев включены в статистику на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов, еще три — на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди новых жертв COVID-19 в Петербурге — 15 мужчин в возрасте от 44 до 96 лет, а также 14 женщин в возрасте от 47 до 92 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — подчеркнули в ведомстве.

Все скончавшиеся пациенты имели хронические болезни, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, хронический вирусный гепатит, онкологические заболевания.

Напомним, по суточным данным смертности Петербург второй раз за время пандемии обогнал Москву.

Отметим, что 20 июня в Петербурге был зарегистрирован 21 случай смерти от COVID-19 на основе медицинских свидетельств о смерти: умерли девять мужчин — от 47 до 83 лет, 12 женщин — от 38 до 94 лет.

21 июня в Санкт-Петербурге было заявлено о 26 случаях смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них — 14 мужчин — от 59 до 85 лет, 12 женщин — от 51 года до 89 лет.

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