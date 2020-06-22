Казань, , 11:10 — REGNUM В казанском федеральном университете (КФУ) совместно с автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр ДНК» запускают пилотный проект по созданию тест-полосок для выявления наличия антител к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба вуза.

Под руководством профессора КФУ Альберта Ризванова заканчивается монтаж оборудования и запускается пилотное производство. По словам ученого, в течение двух недель планируется выйти на промышленное производство тест-полосок. В дальнейшем потребуется два месяца для получения регистрационного удостоверения. При благополучном стечении обстоятельств с сентября возможна продажа тест-систем и использование их для оказания медуслуг.

Исследование работает по принципу теста на беременность, только на полоску наносится капля крови. Если через несколько минут появится одна полоска, то в крови человека нет антител к коронавирусу. Если две — в крови присутствуют антитела, а это значит, что человек, либо болен, либо переболел и у него есть антитела с SARS-CoV-2.

Помимо тест-полосок, в КФУ продолжается создание вакцины от COVID-19 и ведутся исследования по иммунологии этого заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии продолжается активное тестирование населения на иммунитет к коронавирусу. До настоящего момента теста прошил около 14 тыс. человек, антитела выявлены лишь у 708 жителей республики, что составляет около 5% от числа тестируемых.

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