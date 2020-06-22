Волгоград, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки 108 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2195 взрослых и 65 детей, сообщили 22 июня в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 5518 случаев заражения коронавирусом. На лечении с подтверждённым диагнозом находятся 3140 человек, из них 155 детей.

За сутки выписаны с выздоровлением 17 пациентов, всего выздоровело 2345 человек.