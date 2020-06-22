Тула, , 10:51 — REGNUM Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили 22 июня в региональном оперативном штабе.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет. У них в анамнезе хроническое заболевание эндокринной системы», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тульской области по данным на 22 июня подтверждена смерть 83 пациентов с положительными тестами на коронавирус. Всего подтверждено 6056 случаев заражения.