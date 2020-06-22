Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки после коронавируса выздоровели ещё 89 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 22 июня.

За весь период пандемии на Дону выздоровели 4 тыс. 198 жителей, ранее получившие положительный результат теста на SARS-CoV-2. Это чуть менее 50% от общего числа случаев заражения в регионе (8 тыс. 675).

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 90 человек. За истекшие сутки, по данным на утро 22 июня, летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

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