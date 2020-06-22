Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 217 новых носителей коронавируса. Об этом 22 июня сообщает федеральный оперативный штаб. Это на 12 человек меньше, чем днем ранее.

Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 22 412 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки в Петербурге 184 человека, общее число выписанных пациентов после COVID-19 достигло 13 647 человек.

Суточный объем проведенных в Петербурге тестов сократился более чем вдвое от максимума: за последние 24 часа в городе на коронавирус обследовали 11 тыс. 637 человек. Под медицинским наблюдением находится 2704 петербуржца, из них 53 — в обсерваторе, 720 — на самоизоляции.

В России за сутки обнаружили 7 тыс. 600 зараженных, их число достигло 592 тыс. 280 человек за время пандемии.

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