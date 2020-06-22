Москва, , 10:51 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших — боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники», — написал Собянин в послании.

Он также напомнил ветеранам, что 24 июня в столице состоится парад Победы, на котором по брусчатке Красной площади пройдут внуки и правнуки победителей.