Джакарта, , 10:55 — REGNUM Сотрудники российского посольства в Индонезии занимаются вопросом гибели на острове Бали 18-летней гражданки России Анастасии Зубриной, которая известна в социальных сетях под псевдонимом Настя Тропицель. Об этом 22 июня сообщили в российском дипломатическом представительстве, передает РИА Новости.

«Да, смерть Анастасии Зубриной подтверждаем», — сообщили в посольстве и рассказали, что гражданка России разбилась на мотоцикле на оскрове Бали 21 июня.

Также в посольстве указали, что консульский отдел в настоящее время ведет работу по данному ДТП и его сотрудники находятся в тесном контакте с родителями погибшей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июня из сообщений в соцсетях стало известно, что российская блогер Настя Тропицель погибла во время поездки на Бали на спортивном мотоцикле, когда последний при движении без превышения скорости внезапно потерял управление, после чего врезался в бордюр.