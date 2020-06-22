Новосибирск, , 10:50 — REGNUM В Новосибирской области скорректировали порядок проведения военного парада 24 июня. На парад Победы пригласят представителей общественного движения «Волонтёры Победы», добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и молодежных патриотических движений.

«Считаю, что у нас накоплен достаточный опыт в условиях эпидемии коронавируса, и мы можем себе позволить брать на себя разумную ответственность, без рисков для жителей, работников различных сфер, в том числе и при проведении парада Победы», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Андрей Травников.

Он отметил, что из-за коронавируса юнармейцы, кадеты, детский морской центр «Каравелла», которые готовились пройти маршем в составе парадных колонн, в этом году не участвуют в параде. Но смогут с соблюдением всех санитарных мер и дистанции с первой линии посмотреть его.

Также губернатор поручил расширить представительство СМИ на параде.

Новосибирцы же смогут увидеть трансляцию парада Победы на телеканалах, интернет-сайтах и в социальных сетях.