Екатеринбург, 22 июня 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 197 случаев выявления вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Коронавирус выявили у жителей Алапаевска, Артёмовска, Берёзовского, Екатеринбурга (133), Ирбита, Камышлова, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Серова и Сысерти. Данные предоставлены 22 июня 2020 года.
Теперь в регионе подтверждена информация о 11 129 случаях заражения вирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области «режим повышенной готовности» продлён по 22 июня 2020 года.
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