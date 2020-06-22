Сеул, , 10:58 — REGNUM Граждане Южной Кореи, застрявшие на Кубе из-за закрытия границ на фоне коронавируса, вернутся на родину спустя три месяца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Мексике.

По их словам, 19 июня специальный рейс, организованный мексиканским правительством, доставил 13 южнокорейцев из Гаваны в Канкун. Граждане Южной Кореи смогут вернуться на родину на следующей неделе.

Известно, что представители посольства Южной Кореи в Мексике обратились к мексиканскому министерству иностранных дел с просьбой оказать помощь в эвакуации граждан Южной Кореи с Кубы.

В настоящее время на Кубе находятся 20−30 сограждан. Их эвакуация состоится в начале июля при поддержке мексиканских властей.

Напомним, что 5 апреля пять граждан Южной Кореи смогли вернуться на родину через Канаду.