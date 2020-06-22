Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили ещё 141 носителя коронавируса. Общее число жителей региона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, достигло 8 тыс. 675 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 22 июня.

Новые случаи заражения инфекцией за сутки подтверждены в 22 муниципальных образованиях, в том числе в Ростове-на-Дону — 58, Новошахтинске — 14, Батайске — 11. Возраст большинства (47,5%) новых носителей SARS-CoV-2 — от 18 до 45 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 22 июня снят ряд ограничений, действовавших в связи с пандемией более двух месяцев. Так, при соблюдении санитарных требований, откроются гостиницы, ярмарки, музеи, библиотеки, фитнес-центры.

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