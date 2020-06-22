Хабаровск, , 11:10 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил правительству разобраться с рестораторами, самовольно нарушившими режим самоизоляции, принимавшими посетителей в залах, хотя в регионе разрешена работа только летних веранд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В правительстве выяснят, какие правовые механизмы можно задействовать для привлечения нарушителей к ответственности. В качестве возможного наказания рассматривается приостановка деятельности на все время эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ограничения, связанные с коронавирусом, продлены до 1 июля. Запрещена работа общепита, кроме летних веранд, бань, саун, учреждений массового отдыха и развлечений, в том числе ночных клубов и баров.