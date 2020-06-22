Краснодар, , 10:42 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 22 июня в региональном оперативном штабе. Самому младшему пациенту всего 11 месяцев, самому старшему — 82 года.

«20 случаев зафиксировано в краевой столице, в том числе двое 15-летних подростков. 10 — в Кавказском районе, в том числе дети 11 месяцев и 6 лет, 4 — в Сочи, включая 12-летнего ребенка. По три заболевших выявлено в Новороссийске, в том числе 13-летний подросток, и в Усть-Лабинском районе, по два — в Северском, Тихорецком, Белореченском, Белоглинском, Славянском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5501 человека, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 96,9. 77% от всех заболевших — 4220 человек — уже выздоровели и выписаны. 65 пациентов скончались. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 20 пациентов.