Уфа, , 10:46 — REGNUM Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России планируют организовать в «красных зонах» в больницах Башкирии несмотря на рекомендации ЦИК РФ не посещать участки в таких зонах. Об этом сообщила председатель центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко на совещании в правительстве региона.

По ее словам, голосование пройдет в тех участках, где есть члены избирательных комиссий, которые имеют доступ в «красную зону», в случае, если граждане изъявят желание проголосовать. После голосования эти бюллетени будут продезинфицированы.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил продезинфицировать каждый бюллетень для того, чтобы не вынести инфекцию из этих зон.

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