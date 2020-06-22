Челябинск, , 10:40 — REGNUM В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 гражданина заразились коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

Закрыты урологическое отделение, гинекологическое, противоопухолевой лекарственной терапии, опухолей молочной железы и опухолей головы и шеи. Пациенты выписаны, за ними наблюдают врачи, а персонал отстранили от работы.

У 81 медика и 155 пациентов из числа контактных взяли анализы на коронавирус. Санитарно-гигиенические мероприятия проведены в полном объёме. Совместная комиссия из числа представителей Роспотребнадзора и минздрава ведёт эпидрасследование.