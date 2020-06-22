Москва, , 10:43 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 7 600 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 592 280.

При этом отмечается, что за последние 24 часа в стране 4 705 пациентов вылечились от COVID-19 и теперь общее число выздоровевших стало 344 416.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день составляет более 17,2 млн.