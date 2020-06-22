Москва, , 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 7,6 тыс. носителей коронавируса. Об этом 22 июня сообщили в московском оперативном штабе.

Около трети новых носителей вируса не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 95 человек, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Больше всего случаев выявили в Москве — 1068, Подмосковье — 506, ХМАО — 295, Нижегородской области — 219, Петербурге — 217. Всего исследования подтвердили новые случаи заражения в 83 регионах России.

Всего в России выявлено 592 280 носителей коронавируса. За весь период с начала распространения зафиксировано 8206 летальных исходов, выздоровели более 344 тыс. человек.