Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Ростовская область в День памяти и скорби присоединится к общероссийской минуте молчания. Регион погрузится в тишину в 12:15 мск, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«В 2020 году прервется теле‑ и радиовещание, и Игорь Кириллов объявит минуту молчания. На предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановят работу», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что на фронт в годы Великой Отечественной войны отправились более 700 тыс. жителей Ростовской области. Более половины донских бойцов не вернулись домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону утром 22 июня возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили память солдат минутой молчания.

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