Ставрополь, , 11:31 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор бывшему главе города Благодарного Сергею Бычкову, чьи противоправные действия причинили ущерб бизнесмену и бюджету Благодарненского городского округа. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что в 2017 году Бычков попросил индивидуального предпринимателя провести работы по озеленению территории, прилегающей к неврологическому отделению центральной районной больницы, за счет средств бюджета горокруга. Бизнесмен выполнил работы и должен был получить за это более 120 тыс. рублей, однако чиновник не оформил документы должным образом и оплату не произвел.

Перед этим, в 2016 году, Бычков заключил с подрядчиком муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию администрации Благодарненского района. В рамках этого контракта он подписал акт и справку о приеме выполненных работ, в которые внес ложные сведения о понесенных предпринимателем затратах. Этим он нанес бюджету района ущерб в размере свыше 300 тыс. рублей.

Приговором суда Бычкову назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.