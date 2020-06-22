Новосибирск, , 10:33 — REGNUM В Новосибирской области на утро сегодня, 22 июня, выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 21 пациент, скончались два человека — 45-летний и 53-летний мужчины. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 5142 пациента с коронавирусом, 2790 человек выздоровели, 72 человека скончались.

В отделениях реанимации сейчас находятся 69 человек, на ИВЛ — 19 пациентов. Всего в регионе проведено 174 522 теста на коронавирус.