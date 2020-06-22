Варшава, , 10:32 — REGNUM На нескольких улицах в Варшаве были расклеены плакаты о президентских выборах, сделанные в стилистике так называемых «песочных часов» — сообщения о месте и времени прощания с умершим. Фотографию одного из плакатов разместил в своём Twitter сенатор от оппозиционной «Гражданской коалиции» Вальдемар Слугоцкий.

«Такая ситуация сегодня в Варшаве. Ну, у всего есть свое начало, но у него также есть свой конец», — приводит слова сенатора «Польское радио».

В аббревиатуре правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) на плакатах буква «i» показана в виде неприличного жеста средним пальцем, а «S» — в виде знака доллара.

«С сожалением сообщаем, после 5 лет насмешек с должности уходит резидент Дуда, подданный Качиньского, презирающий честных людей. Прощание состоится 28 июня и 12 июля 2020 года. Приглашаем всех граждан. Погрязшая в горе неприкасаемая каста «лучшего сорта», — гласит надпись на плакате.

Провластные политики и эксперты незамедлительно обвинили в произошедшем мэрию Варшавы, контролируемую леволиберальной «Гражданской коалицией» и возглавляемую кандидатом в президенты Польши Рафалом Тшасковским. Мэрия отвергает эти обвинения.

«Нет и не будет нашего согласия выражать свое мнение таким образом. Это неприемлемое поведение, которое мы всегда будем осуждать. Мы уже приказали немедленно удалить незаконные плакаты», — написала в Twitter пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецка.

«Все плакаты вдоль Маршалковской улицы уже сняты. Патрули также проверяют другие места», — говорится в сообщении.

Выборы президента в Польше состоятся 28 июня. В случае необходимости второго тура, он состоится 12 июля. По всем опросам общественного мнения, лидирует действующий президент от праволиберальной партии «Право и Справедливость» Анджей Дуда.