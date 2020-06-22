Черкесск, , 10:31 — REGNUM Правоохранительные органы задержали троих жителей Карачаево-Черкесии, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов на территории Северо-Кавказского федерального округа. Возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе глазного управления МВД России по СКФО.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия на территории нескольких субъектов округа для установления противоправной деятельности злоумышленников. В результате ими задокументированы факты сбыта пистолета «ТТ», карабина, револьвера системы «Наган», переделанного под стрельбу боевыми патронами, а также около 100 патронов различного калибра.

Подозреваемых задержали с поличным в момент сбыта пистолета «ТТ» и более 30 патронов к нему. В ходе обысков по местам проживания фигурантов был найден арсенал огнестрельного оружия и его конструктивных элементов, свыше 3,2 тыс. патронов различного калибра, заготовки ножей, а также приспособления и инструменты для изготовления и переделки оружия в боевое.

Кроме того, один из участников группы выдал местонахождение схрона, расположенного в горно-лесистой местности неподалеку от места его жительства. Из тайника правоохранители извлекли револьвер системы «Наган», более 600 патронов, пять видов магазинов к огнестрельному оружию и различные конструктивные элементы.

Органами дознания МВД по Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте оружия, его основных частей и боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении дел и по другим статьям Уголовного кодекса РФ.