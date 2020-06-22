Улан-Удэ, , 10:25 — REGNUM Военный парад в Бурятии, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдёт при ограниченном числе зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всех участников проверят на наличие инфекции. При этом на мероприятие пригласят некоторых членов «Боевого братства», которых будут отбирать по возрасту, а также медработники, сотрудники СЭС и волонтёры, задействованные в борьбе с распространением эпидемии.

«Для ветеранов ВОВ и жителей республики будет организованы прямые трансляции», — отметили в штабе.

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