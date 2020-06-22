Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM На главной площади Уралмашзавода (Екатеринбург) торжественно открыли памятную мемориальную доску работникам предприятия, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода.

Мемориал посвящён работникам центральной лаборатории УЗТМ, специалисты которой создавали «уралмашевскую броню», технологию производства штампованных башен для легендарного танка Т-34. На памятной доске указали 11 фамилий работников лаборатории.

Всего в годы войны в армию призвали около двух тысяч уралмашевцев. «Половина из них погибли на фронте», — напоминают на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 24 июня 2020 года, как и во многих городах России, пройдёт парад Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: На реставрацию стелы Уралмашзавода потратят 2 млн рублей

Читайте развитие сюжета: Свердловский губернатор обратился к жителям в День памяти и скорби