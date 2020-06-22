Ташкент, , 10:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 6358, сообщили 22 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00) 22 июня. Днем ранее в это время выявили 6216 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки обнаружили 142 случая. Выздоровели 4377 человек, скончались 19 пациентов.

Напомним, регионы Узбекистана разделены на три категории по степени опасности заражения коронавирусом. Районы Ташкента также разделены на «красные», «желтые» и «зеленые» зоны. С 20 июня в Уртачирчикском районе Ташкентской области с 20 июня введен «красный» уровень опасности.

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