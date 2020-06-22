Нальчик, , 10:32 — REGNUM Республики Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия получили от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) гуманитарную помощь для усиления борьбы с новой коронавирусной инфекции. В регионы поступили средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тесты на коронавирус.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что власти ОАЭ помогут четырем регионам Северного Кавказа — Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — в борьбе с коронавирусом. Гуманитарный груз будет доставляться в Грозный, а затем его распределят по субъектам округа. Перед этим такая помощь была оказана Чечне и Дагестану.

«В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз <…>, он включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы. Искренне благодарю уважаемого шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайана за такую важную в настоящее время поддержку и, конечно, главу братской Чеченской Республики Рамзана Кадырова за инициативу и организацию столь благородного дела», — написал на своей Instagram-странице глава республики Казбек Коков.

«Хочу поблагодарить главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайана за большую партию гуманитарного груза для усиления борьбы с коронавирусом, который прибыл в Карачаево-Черкесию из Объединенных Арабских Эмиратов», — написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По его словам, в республику направлено 2,5 тыс, защитных комбинезонов, 1 тыс. медицинских халатов, по 10 тыс. медицинских масок и бахил, 100 тыс. пар медицинских перчаток, 4 тыс. дезинфицирующих средств и 1 тыс. тест-систем для выявления коронавируса. Темрезов заверил, что весь поступивший груз будет оперативно распределен между медучреждениями республики.

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