Петрозаводск, , 10:34 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших — сотрудники биологической станции в Лоухском районе, контактировавшие с коллегой, приехавшей в командировку из Ленинградской области и спустя несколько дней умершей от COVID-19. Об этом 22 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Всего в сначала пандемии в Карелии заболело 1043 человека, в том числе 108 детей.

18 новых случаев коронавируса выявлено у трех жителей Петрозаводска, одного жителя Суоярви. Также шесть случаев зафиксировано в Муезерском районе: заболели четыре человека в районном центре и два — в поселке Реболы. По одному новому заболевшему зафиксировано в Кондопогеи в селе Видлица Олонецкого района. Два в Беломорске.

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"Также еще четыре заболевших выявлены на биологической станции в Лоухском районе из числа лиц, контактировавших с COVID-положительной женщиной из Ленинградской области, — заявил Парфенчиков. — Большинство остальных случаев также выявлены после контакта с ранее заболевшими людьми. Поэтому еще раз прошу, берегите себя, для этого достаточно соблюдать элементарные правила безопасности».

Отметим, за время пандемии в Карелии выздоровели 434 человека, в том числе 37 детей. Пять человек умерли. За минувшие сутки выписаны на амбулаторное лечение десять человек.

Всего проведено 67 519 исследований на коронавирус, что на 1246 больше, чем сутками ранее. В настоящий момент 1870 человек находятся на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 37 человек. Еще 39 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает увеличиваться число пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией — сейчас таких 683 человека, из них пять за последние сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 60 человек умерли, при этом за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

«Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография», — подчеркнул глава республики.

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